Belén Esteban sobre las memorias del emérito: "Le he apoyado, pero ha habido cosas que no ha hecho bien"

MADRID, 7 Nov. (CHANCE) -

Belén Esteban ha acudido por tercer año consecutivo a Los 40 Music Awards Santander 2025 que se han celebrado este viernes 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia y se ha mostrado radiante por poder disfrutar de una noche de música con sus artistas favoritos.

Entre otros, la de Paracuellos ha asegurado que "quiero muchísimo" a Rosalía porque "nos conocemos hace años, a ella y a todo su equipo y creo que es una artista que va con el nombre de España por todo el mundo y nos tenemos que sentir muy orgullosos".

Además, ha aprovechado la presencia de las cámaras para aclarar que "no me he separado". La colaboradora de televisión publicaba hace unos días un storie en su Instagram y desvelaba que iba a echar mucho de menos a su madre y a su hija el día de su cumpleaños y en redes sociales especularon con una posible crisis con su marido.

En ese aspecto, la Esteban ha explicado que "el domingo hago 52 años, yo tengo a mi marido todos los días de mi vida, pero mi madre vive en Benidorm y mi hija en Estados Unidos y cuando pasan los años, vas echando de menos".

Belén también ha sido preguntada por las memorias del emérito y ha confesado que "no las voy a leer porque ahora estoy leyéndome los libros de 'La asistenta'" aunque ha reconocido que "le he apoyado, pero ha habido cosas que no ha hecho bien y hay que reconocerlo".

Eso sí, más sincera que nunca ha opinado que "con los años que tiene que esté ahí en Abu Dabi, pues chico tráetelo a España, a Sanxenxo, que va a ser feliz" y ha dejado claro su apoyo total a los actuales reyes: "Soy monárquica y creo en el Rey Felipe y la Reina Letizia cien por cien".