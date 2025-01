Belén Esteban revela emocionada cómo está Anabel Pantoja tras el alta hospitalaria de su hija Alma

MADRID, 28 Ene. (CHANCE) -

Después de 18 días ingresada en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, la pequeña Alma se encuentra ya en casa junto a sus padres, Anabel Pantoja y David Rodríguez. Y así lo anunciaba este lunes a través de sus redes sociales la influencer, confirmando así que la "pesadilla" ha llegado a su fin y que se ha obrado "el milagro" en el que tanto confiaba con la recuperación de su bebé. "Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los tres" ha confesado, pidiendo a sus seguidores que valoren lo realmente importante de la vida, que es tener salud y el cariño de sus seres queridos.

Una gran noticia la del alta hospitalaria de Alma sobre la que se ha pronunciado una emocionada Belén Esteban -que ha viajado dos veces a la isla canaria en las últimas tres semanas para estar al lado de Anabel en este momento tan complicado- ante las cámaras de Europa Press.

"Yo sabéis que no hablo, pero Anabel está feliz, como todos, como toda la gente. Eso es una cosa que tienen que hablar los padres que es a los que les corresponde, pero estamos contentísimos" ha reconocido con una gran sonrisa.

Y, aunque no quiere ejercer de 'portavoz' de la sobrina de Isabel Pantoja, sí ha confirmado que la pequeña, que acaba de cumplir dos meses, se encuentra muy bien: "Hombre, si está en casa..." ha afirmando, revelando que ha pedido en numerosas ocasiones a San Judas por su recuperación. "Yo creo que hemos rezado todo el mundo, todo el mundo" ha asegurado, sin ocultar su felicidad por el regreso a casa de Anabel con su hija.

Durante su ingreso Alma logró lo que parecía imposible, la 'reconciliación' de Kiko Rivera e Isa Pantoja, que tras años sin ningún tipo de relación protagonizaban un emotivo reencuentro en el hospital en presencia de Belén. Un significativo abrazo del Dj a su hermana que podría significar el inicio de un acercamiento, y sobre el que 'la princesa del pueblo' ha preferido no pronunciarse: "Ehh.. no digo nada" ha exclamado entre risas, dejando entrever que sí fue testigo del momento. ¡Dale al play y no te lo pierdas!