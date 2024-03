Carlo Costanzia, su impagable reacción a los rumores de embarazo de Alejandra Rubio

MADRID, 13 Mar. (CHANCE) -

Un mes después de salir a la luz su historia de amor, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en noticia por los rumores de paternidad surgidos en las últimas horas. Ha sido la web 'Informalia' quien ha publicado que la hija de Terelu Campos habría sido pillada este martes en una céntrica farmacia de la capital comprando 3 pruebas de embarazo con cara de preocupación, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones.

"En shock". Así ha confesado estar Alejandra al escuchar las preguntas sobre su posible embarazo, que no ha tardado en negar estupefacta y sin dar crédito a que ahora se diga que va a ser madre junto al hijo de Mar Flores: "¿De qué me estás hablando? ¿Pero me estás diciendo en serio? Oye, de verdad, o sea, yo ya no puedo más. Es que estoy flipando" ha reconocido.

Una reacción similar a la que Carlo ha tenido esta mañana, al enterarse por Europa Press de los rumores acerca de su futura paternidad. "No sé qué decir ya... Me tenéis el cuerpo" ha confesado con cara de incredulidad y sorpresa, sin llegar a creerse que se haya publicado que Alejandra ha sido pillada comprando varias pruebas de embarazo.

Una noticia (fake) que se ha tomado con muy buen humor y que en cierto modo ha servido para quitar hierro a la última polémica que ha protagonizado después de que su ex Jeimy haya revelado el tenso momento que vivió cuando se presentó en su casa y empezó a increparle desde la calle para que le devolviese sus cosas.

"Exactamente, no perder tanto el tiempo en tonterías" ha afirmado dando la razón a Alejandra, que mostrándole su apoyo incondicional no ha dudado en mandar un mensaje en 'Así es la vida' a su exnovia apuntando que si fuese feliz no perdería el tiempo en intentar hacerles daño cuando ya no hay más de donde sacar.

Y aunque Carlo no quiere entrar en responder a Jeimy, sí ha asegurado que piensa recuperar los objetos y recuerdos personales que se dejó en la casa de la joven, si es necesario por la vía legal. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!

