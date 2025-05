Carlos Calderón: "Sigo enamorado de Laura Cuevas, pero no me merece la pena"

MADRID, 3 May. (CHANCE) -

Laura Cuevas y Carlos Calderón protagonizaron ayer un tenso cara a cara en '¡De viernes!' en el que él volvió a dar por finalizado su matrimonio y ella le recriminó que se hubiese creído todos los testimonios que han salido a la luz sobre la supuestas infidelidades.

Sin punto de retorno, parece que la confianza se ha mermado en todos esos meses y lo único que consiguen tener son cruces de reproches por los que no llegan a ningún punto de encuentro.

Tras su encontronazo en televisión, Carlos Calderón se ha dejado ver este sábado y ha asegurado que sigue enamorado de Laura, pero "ya estoy saturado, derrumbado, estoy ya digamos que no me merece la pena, tengo familia y están sufriendo".

Además, ha reconocido que ya le ha pedido perdón en multitud de ocasiones y y que no puede hacer más: "Le pedí perdón ayer, el jueves, ¿qué quieres que haga? Como no coja el látigo y me fustigue".

En ese aspecto, piensa que su todavía mujer está jugando sucio porque "se está protegiendo al máximo y yo ante eso no puedo hacer nada, se está viendo" y ha confirmado que lo está pasando mal: "Llevo tres días sin dormir, pero lo que me pasa a mí no importa, la protegida es ella y ya está".