Carlos Latre revela que ha podido hablar con Silvia Abril y Buenafuente en plena cuenta atrás para las Campanadas

(Foto De ARCHIVO) Carlos Latre Asiste Al Concierto De Manuel Carrasco En Starlite Madrid - NOE / NOE

MADRID, 31 Dic. (CHANCE) -

Se acaba el año y, con las Campanadas a la vuelta de la esquina, Carlos Latre mira a la televisión con especial cariño y con un recuerdo muy presente para Silvia Abril y Andreu Buenafuente. El humorista ha contado que ha podido hablar con la pareja después de que se viera obligada a renunciar a presentar las uvas por los problemas de salud del cómico. "Hablé con Silvia, sí, sí, hablé con Silvia, y estaba Andreu al lado", recuerda Latre, que se emociona al remontarse a sus inicios comunes: "Nos queremos mucho desde hace tanto tiempo que nos conocimos y empezamos en la misma emisora, en Radio Reus, en la Cadena SER". A Buenafuente, a quien llama "maestro", solo ha querido trasladarle un mensaje: "Calma, calma, sobre todo mucha calma y, como se dice en catalán, poc a poc".

El imitador sigue muy de cerca el relevo en TVE, que este año corre a cargo de Chenoa y Estopa tras la baja de Buenafuente y Abril. "Me muero de la risa de pensarlo. Porque tú te imaginas a estos dos, allí, cantando las campanadas... Va a ser divertidísimo", asegura, convencido de que serán una de las grandes atracciones de la noche. Latre también se deshace en elogios hacia la artista mallorquina: "Creo que Chenoa está en un año maravilloso y me alegro muchísimo por ella, de verdad".

En lo personal y profesional, Carlos Latre afronta 2026 con la mirada puesta fuera de España. El cómico reconoce que le ilusiona "cruzar el charco" y aprovechar el tirón que han tenido programas como 'Tu cara me suena' o 'Crónicas Marcianas' en países como Colombia o Cuba, donde se emiten desde hace años. "Siempre estamos pensando en cruzar el charco porque me hace mucha ilusión. A ver que se crucen los astros y que se crucen los caminos para que este año podamos estar allí con amigos y compañeros", confiesa, sin ocultar que uno de sus grandes sueños pendientes sigue siendo, algún día, dar él mismo las Campanadas.