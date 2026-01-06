Carmen Borrego, flamante fichaje de GH Dúo, reconoce sus nervios arropada por su marido y su hijo, José María Almoguera - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Ene. (CHANCE) -

GH Dúo calienta motores para su nueva edición en Telecinco, un regreso muy esperado del reality de convivencia por parejas que volverá a poner a prueba a algunos de los rostros más mediáticos del panorama televisivo. En esta última edición, el formato vuelve a apostar por dúos sentimentales, exparejas y vínculos familiares que prometen conflictos, alianzas y muchas horas de televisión, con una lista de concursantes confirmados que ya está dando mucho que hablar, entre los que se encuentra Carmen Borrego como uno de los grandes fichajes. Hasta el momento, GH Dúo ha ido desvelando poco a poco los nombres de los famosos que cruzarán la puerta de la casa, configurando una lista de participantes que combina veteranos del universo reality con caras muy conocidas.

En este contexto se producen las primeras declaraciones de la hija de María Teresa Campos tras conocerse oficialmente que será concursante del reality. Al ser preguntada por cómo afronta el reto y si siente temor ante lo que se avecina, la colaboradora reconoce con total honestidad que tiene miedo y responde, con su característico sentido del humor: "Pues como todos, hombre, claro". Con esta frase, Carmen muestra esa mezcla de nervios e ilusión con la que se enfrenta a una experiencia que la expondrá, más que nunca, al juicio del público y de la audiencia.

En medio de las preguntas, llega inevitablemente la mención a Alejandra Rubio y Paola Olmedo, dos nombres que están dando mucho que hablar en las últimas semanas. La hermana de Terelu Campos opta por la prudencia y la brevedad, limitándose a responder con un escueto "todo perfecto" cuando le preguntan por ellas, evitando así alimentar polémicas y dejando claro que, al menos públicamente, prefiere centrar el foco en su inminente salto a GH Dúo.

En esta ocasión, Carmen no está sola: a su lado se encuentra su hijo, José María Almoguera, que se muestra visiblemente satisfecho con el paso que da su madre. Al ser preguntado por cómo vive esta nueva etapa, él se limita a expresar su apoyo y su alegría con unas sencillas pero significativas palabras: "Sí, yo también, sí", dejando claro que comparte la ilusión y que la acompañará en este proceso. Junto a ellos aparece también María 'La Jerezana', que no duda en mostrarse entusiasta y exclamar: "Hombre, Carmen ganadora, por supuesto", proclamando su confianza en que su suegra puede alzarse con la victoria.

También cuenta con el apoyo incondicional de su marido, José Carlos Bernal, que presencia la escena mientras todos responden entre risas a las preguntas de la prensa. Su actitud, discreta pero cercana, refuerza la imagen de una concursante arropada por los suyos justo antes de enfrentarse a uno de los retos más importantes de su carrera televisiva.