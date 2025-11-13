Cristina Castaño: su primera aparición y confesiones sobre la maternidad en los Premios TELVA Moda

MADRID, 13 Nov. (CHANCE) -

Cristina Castaño ha reaparecido ante los medios de comunicación éste jueves tras convertirse en madre por primera vez. La actriz ha elegido la celebración de los Premios TELVA Moda para desvelar cómo está llevando la maternidad, pero lo cierto es que tan solo hay que verle su sonrisa para saber que está viviendo uno de sus momentos más dulces.

"Estoy muy bien y muy contenta", confesaba una Cristina sonriente. "Es el primer evento al que asisto tras dar a luz y me apetecía que fuera aquí", aseguraba la actriz ahora que está "disfrutando mucho" de la maternidad, algo que "deseaba y que me ha venido bien a nivel personal".

Ahora que es madre, Castaño aseguraba que es "lo más bonito y lo más valioso, ya no creo que haya muchas más cosas valiosas" y que "cambia la visión de la vida, de las cosas, relativizas mucho y en ese sentido si te transforman las prioridades en la vida".

En cuanto a cómo es su hijo, la actriz desvelaba haber tenido "mucha suerte" porque "el niño es muy bueno" y además el embarazo también "fue maravilloso". Eso sí, si le preguntan por ampliar la familia, tiene claro que "no" y advertía que "va a ser mi consentido y no va a haber más".