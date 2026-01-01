Cristina Pedroche transforma sus 12 años de Campanadas en un mensaje de solidaridad y esperanza - CRISTINA PEDROCHE

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Cristina Pedroche ha vuelto a despedir el año ante millones de espectadores, y lo ha hecho acompañada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con un mensaje centrado en el apoyo y el acompañamiento. En su duodécima Nochevieja consecutiva, la presentadora ha lucido un vestido que simboliza la gratitud hacia el público y el reconocimiento a la labor de la entidad con las personas afectadas por el cáncer y sus familias.

Fiel a su estilo, Pedroche ha confiado de nuevo en Josie como director creativo. Juntos han creado una pieza inédita, confeccionada a partir de fragmentos de los vestidos que la presentadora ha llevado en los últimos doce años. El resultado es un diseño cargado de memoria y simbolismo que Pedroche describe como "la metamorfosis más dura" de su trayectoria.

La AECC ha agradecido este gesto que ayuda a visibilizar su trabajo de acompañamiento y apoyo emocional a pacientes y familiares. "No queremos que nadie se sienta solo y este mensaje nos ayuda a recordarlo", ha señalado su presidente, Ramón Reyes.

Con este nuevo cierre de año, Cristina Pedroche ha convertido de nuevo la moda en una herramienta de emoción y compromiso social.