Discreto homenaje a la Duquesa de Alba -con sonadas ausencias- en el Palacio de Liria

Alfonso Diez llega al Palacio de Liria para asistir al concierto homenaje en memoria de la Duquesa de Alba, en el 11º aniversario de su muerte, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Nov. (CHANCE) -

A pesar de que la tradición siempre ha sido celebrar una misa en su honor en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, este año no ha sido así. La Familia Alba se ha reunido en el Palacio de Liria para recordar a la Duquesa de Alba en el 11º aniversario de su muerte con un concierto muy especial.

Ha sido el viudo de la recordada, Alfonso Díez, quien desvelaba esta mañana que "no hay funeral en Sevilla, pero aquí hay un concierto en Liria solo para la familia". Muy emocionado, y dejando entrever que el recuerdo de Doña Cayetana sigue tan vivo como el primer día, el exfuncionario no ha sido capaz de encontrar las palabras para homenajear a la que fue su gran amor en el 11º aniversario de su fallecimiento: "Imagínese" ha expresado conmovido.

Un homenaje que se ha llevado en la más estricta discreción y al que solo han acudido -al menos que se hayan dejado ver entrando en Liria- Alfonso Díez, Xandra Falcó y algunos amigos. Aunque por el momento se desconocen los miembros de la familia que se encontraban en el interior, ni Carlos Fitz-James Stuart ni Sofía Palazuelo han asistido.

Ambos se han dejado ver en las inmediaciones de sus casas justo en el momentos que se celebraba el concierto en honor a la Duquesa de Alba.