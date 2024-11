Edmundo Arrocet sale en defensa de Alejandra Rubio: "Iba porque quería mucho a su abuela, pero no por los bolsos"

MADRID, 26 Nov. (CHANCE) -

Una vez más, Edmundo Arrocet ha hablado abiertamente sobre distintas cuestiones familiares y mediáticas en torno al clan Campos. Entre uno de los temas más comentados estas últimas semanas, se encuentra la famosa deuda de Terelu Campos, la cual el humorista ha reconocido en diferentes ocasiones que todavía no había sido saldada.

Una vez más, el actor ha confirmado que la hija de María Teresa Campos aún no le ha pagado. "No, pero ya me imagino que después, con todos los acontecimientos de la herencia y todo eso, y cuando se ponga todo en orden, me imagino que hablarán correctamente", ha asegurado, mostrando paciencia ante la situación.

Por otro lado, el chileno ha desmentido tajantemente los rumores que señalaban a Alejandra Rubio como interesada en los bolsos de su abuela, motivo por el cual la visitaba tanto: "No creo, no creo. Alejandra iba porque quería mucho a su abuela, pero no por los bolsos. No, ella no tiene ninguna necesidad de eso porque... No, eso no, nada que ver, nada que ver, absolutamente nada que ver".

En cuanto al inminente nacimiento de su hijo con Carlo Costanzia, Edmundo se ha mostrado ilusionado, aunque admite no haber hablado directamente con la futura madre: "Yo le mando un beso bien grande a ella, a su marido, y el bebé será guapísimo. Eso te lo firmo".

El humorista también ha opinado sobre el matrimonio de Carmen Borrego y su esposo, desmintiendo que Terelu haya puesto paz en algún momento debido a intereses económicos. "Yo sé que ellos son muy felices, al menos lo que yo sé. Desde que los conozco, pues, ¿qué te voy a decir? Cuando yo ya estaba con Teresita, cuando ellos se casaron, me habían invitado, pero yo estaba en América. Creo que ha sido una pareja muy buena y muy feliz. Nunca he sabido nada de disputas ni nada por el estilo", ha explicado.

Sin embargo, esta vez ha preferido no opinar sobre la relación de Carmen con su hijo, José María Almoguera: "No tengo ni idea. No quiero hablar de lo que no sé, ahora recién me están empezando a contar cosas".

Finalmente, respecto a la estatua de Chiquito de la Calzada que su sobrina querría colocar, Arrocet ha señalado que desconocía la situación. "Muy raro que esté guardada la estatua porque a nosotros no nos ocurrió esa cuestión hace mucho tiempo. (...) Todo lo que sea beneficio y que salga Chiquito en varias cosas es maravilloso. Mientras más haya, mejor", ha concluido.