Elisa Mouliaá acude a los Juzgados de Plaza de Castilla tras su denuncia a Errejón: "Confío plenamente en la justicia"

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -

24 horas después de confirmarse que su denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón ha sido admitida a trámite por el Juzgado número 47 de Madrid, Elisa Mouliaá ha acudido a los Juzgados de Plaza de Castilla para recoger cierta documentación relativa a las acciones legales que ha iniciado contra el exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados.

La actriz, que poco antes estallaba ante las cámaras de Europa Press y acusaba a la prensa de "tergiversar" su testimonio, dejando claro que si el expolítico no la violó fue "porque le paré antes", llegaba en solitario a última hora de la tarde a los tribunales que llevarán su demanda contra Errejón, intentando pasar desapercibida con unas gafas de sol negras y mirando a los lados visiblemente nerviosa.

Minutos después, Elisa abandonaba los Juzgados con papeles en la mano y, esquiva, revelaba el consejo que le ha dado su abogada -con la que como ella misma ha confirmado se reunió este miércoles para trazar su estrategia judicial- y que pasa por no hacer más declaraciones a los medios de comunicación sobre el episodio de acoso y agresión que presuntamente habría sufrido por parte del exmiembro de 'Más Madrid' en el año 2021.

"Me han dicho que no hable nada ya, que me calle. Es un tema tan delicado, que prefiero estar callada porque creo que he hablado mucho, quiero estar callada" ha explicado con risa nerviosa, evitando aclarar si su visita a los Juzgados de Plaza Castilla ha sido para ratificar su denuncia contra Íñigo.

"No puedo decir nada. Todo sigue su cauce y que pase lo que tenga que pasar" ha añadido, confesando que lo único que quiere es "volver a mi vida normal, yo estaba súper tranquila".

Sin embargo, sí ha asegurado que "confío plenamente en la Justicia y por eso he hablado". "Ayer solté todo y me voy a callar ya" ha zanjado, dejando en el aire si cree que saldrán más mujeres que, siguiendo sus pasos, van a denunciar públicamente haber sufrido acoso o agresión sexual por parte de políticos y otros miembros destacados de la sociedad. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!