¡Enamoradísimos! José María Almoguera y María 'La Jerezana', "muy felices" y "disfrutando" de su convivencia

José María Almoguera y su pareja, María 'La Jerezana', han asistido este miércoles a la premiere de ÍDOLOS, en Kinépolis Ciudad de la Imagen, y allí han derrochado complicidad y han defendido el concurso que está llevando a cabo Carmen Borrego en 'GH DÚO'.

Una película protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena entre otros que la pareja estaba deseando ver porque son muy 'moteros', tanto es así que María desvelaba ante las cámaras estar "deseando que haga buen tiempo para irnos de rutita y esas cosas".

José María confesaba disfrutar "muchísimo" los planes con la moto y agradece que "ella me sigue, hace lo que puede" pero afirmaba que "yo también hago muchos planes con ella relacionados con otras cosas... pero yo no tengo sangre, llevo gasolina".

En cuanto al concurso de su madre, el joven asegura que está haciendo "lo que se puede" como defensor y agradecía que "no lo pone muy difícil", aunque reconocía que "se está aclimatando, ahora empezará a dar un poco de guerra". "Todos cuando entramos a un reality nos queremos ir la primera semana y el día que sales, quieres volver a entrar", confesaba.

Tras comenzar a convivir juntos, la pareja vive uno de los mejores momentos de su historia de amor... pero todavía no se plantean pasar por el altar. "No se sabe, ya se verá", respondía el sobrino de Terelu Campos al preguntarle por una posible boda. María respaldaba a su pareja: "Ya veremos, de momento estamos muy felices y disfrutando de nuestra casita nueva".

Por último, Almoguera aseguraba que su relación con Paola Olmedo está "como siempre, sin más" y dejaba claro que "no tengo problemas con nadie" después de la polémica por la firma del divorcio.