Eugenia Osborne, sorprendida, se muerde la lengua ante la entrevista de Gabriela Guillén en '¡De viernes!'

MADRID, 19 Ene. (CHANCE) -

Cumpliendo con los pronósticos que apostaban que no tardaría demasiado en arremeter contra Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo, Gabriela Guillén se sienta esta noche en el plató de '¡De viernes!' para contar toda la verdad sobre su relación con el cantante y cómo se comportó cuando le contó que estaba embarazada.

Por el momento ya hemos podido ver un adelanto, y lo cierto es que el presentador no sale bien parado. "Me dijo ‘si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir, pero si no lo tienes, sigue'" ha revelado la paraguaya, asegurando que al enterarse de que iba a volver a ser padre dijo "una palabrota" y "se puso como muy violento. De hecho pegó a la ventana".

Después, como relata, le dio dos opciones: "Me dice que si quiero tener a mi hijo que él iba a estar, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir". Y tras una temporada sin hablar, Bertín se habría puesto en contacto con ella para decirle que lo "intentasen, que todo iba a salir bien y que él la apoyaría porque no la quería perder" antes de proponerle que se fuese a Paraguay, dejando entrever que el artista no quería que su futura paternidad saliese a la luz pública.

Será esta noche cuando escuchemos el testimonio de Gabriela al completo, pero las reacciones en el entorno del cantante ya empiezan a sucederse. La segunda de sus hijas junto a Sandra Domecq, Eugenia Osborne, no ha ocultado su sorpresa ante la decisión de la fisioterapeuta de contar su vida junto a Bertín a golpe de exclusiva y como ha reconocido resignada, es algo que su familia no se esperaba: "No, la verdad..."

Sin revelar si ha podido hablar con su padre y dejando claro que "no voy a hablar sobre este tema, lo siento", la influencer no ha podido evitar que los gestos la delaten, y se ha mordido el labio negando con la cabeza al escuchar que Gabriela asegura que su padre se puso violento cuando le dijo que estaba embarazada.

"No lo sé, no lo sé, lo siento" ha afirmado sorprendida cuando le hemos preguntado si es cierto que su pade le propuso a la fisioterapeuta seguir adelante con su relación si se iba a vivir a Paraguay, dejando en el aire si lo que cuenta la ex de Bertín es verdad. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!