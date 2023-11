Eva González, así ha sido la celebración de su 43º cumpleaños y este su mejor regalo

MADRID, 6 Nov. (CHANCE) -

Eva González ha vivido este domingo un día muy pero que muy especial. La presentadora de 'La Voz' cumplía 43 espectaculares años y como no podía ser de otro modo lo ha celebrado rodeada de las personas más importantes de su vida: su hijo Cayetano -de 5 años-, su madre Encarna, y su hermana María, además de otros familiares cercanos y amigos íntimos con los que se reunió en el domicilio que su progenitora posee en Sevilla para soplar las velas con una comida íntima.

Un cumpleaños que la modelo comenzaba yendo al supermercado con una amiga para comprar todo lo necesario para la celebración, agradeciendo con una sonrisa las felicitaciones pero evitando revelar ante las cámaras de Europa Press sus planes para un día tan señalado.

Cargando el vídeo....

Ha sido a través de sus redes sociales donde Eva ha compartido varias imágenes de la celebración familiar y ha contado cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido, un dibujo muy especial hecho por su hijo y en el que aparecen los dos, una tarta de cumpleaños y un enorme corazón rojo. ¡Para morir de amor!

"Doy la bienvenida a los 43 rodeada de amor. Me siento bendecida por la familia que tengo, jamás nos soltaremos. Os quiero tanto… Gracias a todos por las felicitaciones, me he sentido muy muy querida!" ha confesado agradecida, bromeando con el retrato que ha hecho de ella el pequeño Cayetano: "Salgo favorecida ¿no? jajaja".

Un día inolvidable en el que han sido muchos los rostros conocidos que la han felicitado públicamente, como María José Suárez, Jorge Cadaval, Ana Obregón, Rocío Martín Berrocal, Paloma Cuevas o Ariadne Artiles, y entre lo que no se encontraba Cayetano Rivera, del que se separó hace justo un año.

Disfrutando de la soltería, Eva confesaba hace tan solo unos días que volver a enamorarse no está entre sus deseos de cumpleaños, ya que como asegura, su hijo, su familia, sus amigos y un trabajo que la apasiona, le dan ya todo el amor que necesita.