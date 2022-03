Eva González y Cayetano Rivera presumen de complicidad tras las paradísiacas vacaciones de la modelo en solitario

MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

Recién llegada de sus vacaciones de ensueño en República Dominicana con amigos, Eva González ha sido la encargada de presentar, por tercer año consecutivo, la entrega de las Medallas de Andalucía en el Teatro Maestranza de Sevilla.

Andaluza por los cuatro costados y una de las mejores embajadoras de su tierra, la modelo se convirtió en una de las protagonistas del día por su belleza, su elegancia y su simpatía, acaparando todas las miradas con su espectacular look, un vestido gabardina verde - un guiño a su bandera - del diseñador sevillano Antonio García.

En el patio de butacas, un orgulloso Cayetano Rivera que, a través de sus redes sociales, no dudó en felicitar en un día tan especial a los premiados, a los andaluces y "a la presentadora" - es decir, Eva - con quien vive el momento más dulce de su relación.

Después de varios días separados tras el viaje de la modelo a Punta Cana - que el torero se perdió por estar inmerso en su preparación para su inminente reaparición en los ruedos - la enamorada pareja presumió de complicidad tras el acto, que abandonaron juntos y derrochando gestos de cariño antes de volver a casa con su pequeño Cayetano, que en pocos días cumplirá 4 años.

Muy emocionada tras el acto, Eva confesaba su felicidad por haber podido estar acompañada por el torero en un día tan especial - "ha podido venir porque todavía está recuperándose de la clavícula", apuntaba - y, además de confesar su admiración y cariño por Alejandro Sanz, nos contaba cómo han sido sus vacaciones 'de soltera', en las que ha aprovechado para coger "un poco de color".

"Me lo he pasado muy bien", ha asegurado ante un sonriente Cayetano que, centrado en su regreso a los ruedos y en recuperarse de la rotura de clavícula que sufrió en enero, no pudo acompañarla en esta ocasión. "Volveré en cuanto pueda, espero que este mes", nos contaba, confirmando que su rehabilitación va viento en popa y pronto podrá comenzar una temporada que se presenta repleta de compromisos.

