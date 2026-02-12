Eva Soriano sobre sus compañeros de 'El Desafío': "Quedamos de vez en cuando, hay muy buena piña"

MADRID, 12 Feb. (CHANCE) -

Disfrutando del gran éxito que está teniendo su paso por el concurso 'El Desafío', Eva Soriano ha aprovechado un hueco en su agenda profesional para disfrutar de uno de los estrenos de la temporada, 'Cumbres Borrascosas' inpirada en la novela homónima de Emily Brontë. Con la alegría y naturalidad que le caracteriza, la presentadora y cómica reconocía que para ella su compañera María José Campanario ha sido uno de los grandes descubrimientos del programa: "Para mí María José es una doble campeona, porque hay un punto en el que presentarse a un programa así y luego lucharlo como lo ha luchado... yo le he dicho, ¿quién te ha sorprendido más a nivel físico? Sin duda María José".

En cuanto a la gran familia que han logrado formar todos los concursantes de esta edición del concurso incluso después de un año de las grabaciones, Eva confesaba: "Tenemos un grupito de Whatsapp en el que de repente nos vamos subiendo vídeos, poniéndonos verdes los unos a los otros, quedamos de vez en cuando, con lo cual que sí que hay muy buena piña". Además, asegura que no ha habido malos rollos entre ellos por lo que ninguno de ellos se ha salido del grupo: "No, la verdad que no. Mira que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pero no, nos llevamos muy bien".

Reconociendo que está atravesando un momento muy dulce de su vida, Eva dejaba claro que no siempre hay que vivir a toda prisa y sin poder disfrutar de cada etapa, sino que también es importante saber parar y saborear los cambios: "Estoy en un momento muy dulce, muy bonito y muy dulce. Hay que saber vivir sin estrés e intentar disfrutar del momento. Creo que tanto en lo profesional como en lo personal, sobre todo hay que abrazar el momento en el que estás y vivir el presente".