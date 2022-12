Fabiola Martínez, cansada de las preguntas sobre Bertín Osborne: "Ya aburre un poco"

MADRID, 19 Dic. (CHANCE) -

A punto de cumplirse dos años de su separación de Bertín Osborne, son incontables las ocasiones en las que la prensa le ha preguntado a Fabiola Martínez por el padre de sus hijos Quique y Carlos, para el que no tiene más que buenas palabras después de 20 años de amor que, como ha confesado en más de una ocasión, se ha transformado en una bonita amistad.

Siempre con una sonrisa y una educación que han convertido a la venezolana en uno de los personajes más queridos de nuestro país, la modelo ha hecho frente a los rumores que rodearon a su sorprendete ruptura primero, a las preguntas sobre una hipotética reconciliación poco después - descartada por ambos desde un principio -, a las historias amorosas atribuidas tanto al cantante como a ella en este tiempo... Y, más recientemente, al comentadísimo cambio físico de Bertín, que ha perdido 10 kilos en pocos meses y está, como se dice popularmente, 'que se sale'.

Sin embargo, Fabiola confiesa que se le empieza a hacer cuesta arriba que siempre se le pregunte por su exmarido, del que asegura que no tiene nada que decir: "Todo lo relativo a él se lo podéis preguntar a él. Ya son dos años separados, no sé qué más podemos hablar el uno del otro". "No tengo nada en contra, simplemente ya aburre un poco" ha añadido, admitiendo que le gustaría pasar página y no seguir hablando, en cada una de sus apariciones, sobre el espectacular físico del que ahora presume Bertín. Sus declaraciones, y sus planes para estas Navidades, ¡en el siguiente vídeo!

