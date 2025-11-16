Fernando Martínez de Irujo confirma la nueva relación de su sobrina Tana Rivera: "Está con pareja"

MADRID, 16 Nov. (CHANCE) -
Cayetana Rivera vuelve a estar ilusionada. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha sido portada de la revista Semana el pasado miércoles al haber sido fotografiada en actitud cómplice y cariñosa con un atractivo joven llamado Álvaro al que habría conocido el pasado mes de septiembre.
A pesar de la discreción con la que están llevando su incipiente noviazgo, Tana y su novio, ejecutivo de una importante multinacional, aprovechan para pasar juntos el máximo tiempo posible, y al margen de sus encuentros en el piso que Álvaro posee en el centro de Madrid, habrían compartido diferentes planes juntos, como una tarde de toros en la plaza de Las Ventas, o asistir en pareja a la boda de unos amigos.
Una relación sobre la que la sobrina de Cayetano Rivera todavía no se ha pronunciado públicamente, pero sí lo ha hecho ya su tío, Fernando Martínez de Irujo, quien ha confirmado su nueva ilusión: "Bueno... enamorado está, está con pareja", decía asegurando la buena nueva.
Sin querer desvelar muchos más detalles sobre este noviazgo, Fernando comentaba que "la pareja, bueno, a estas edades se cambia como de camisa" y desvelaba que "hacen bien" en conocerse después del fin de su anterior relación con Manuel Vega.