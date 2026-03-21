Flavia Zarzo aclara la verdad sobre el testamento y la herencia de su padre: “No es cierto lo que se ha dicho”

Flavia Zarzo aclara la verdad sobre el testamento y la herencia de su padre - EUROPA PRESS

MADRID (CHANCE)

Lavia Zarzo se ha visto en las últimas horas en el centro de rumores que apuntaban a un supuesto conflicto familiar y a la posibilidad de que impugnara el testamento de su padre. Lejos de esa imagen de guerra entre hermanos, la actriz ha querido frenar en seco las especulaciones y explicar cómo está realmente la situación dentro de la familia, dejando claro que entre ellos reina la calma y el entendimiento, también en pleno duelo.

Para empezar, Lavia desmiente de manera rotunda que vaya a impugnar la última voluntad de su progenitor. "Qué va, qué va, para nada, para nada. He estado leyendo alguna cosa, no es cierto", afirma, sorprendida por lo que se ha publicado. Explica que su papel en todo este proceso se ha limitado a algo mucho más práctico y sencillo: "Yo lo único que he hecho, que algunos de mis hermanos me pidieron, es que me encargara yo de todo el papeleo. Porque parece ser que tengo cara de que soy la que más tiempo tengo libre en casa", comenta con ironía, restando dramatismo a la situación.

Con estas palabras, la actriz deja claro que no existe ninguna maniobra legal por su parte contra el testamento ni un enfrentamiento abierto por la herencia, sino simplemente un reparto de tareas administrativas en un momento delicado para todos. Lejos del relato de conflicto, insiste en que la relación con sus hermanos sigue siendo tan cercana como siempre y que se apoyan mutuamente en este proceso.

De hecho, ella misma subraya ese buen clima familiar al recordar cómo han pasado juntos fechas tan significativas como las últimas Navidades. "Yo tengo muy buena relación con mis hermanos, han estado Navidades en casa. Tres de cuatro, entonces sí, tengo muy buena relación con ellos, como ha sido siempre", asegura.