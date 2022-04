Fran Rivera, Eugenia Martínez de Irujo o su hermano Cayetano, así disfrutan del Jueves Santo tan esperado

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -

Este Jueves Santo está siendo de lo más disfrutado por todos los andaluces que han salido a las calles para disfrutar de todas las procesiones, pero también por grandes rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo, su hermana Eugenia o Fran Rivera, que se han dejado ver emocionados por poder disfrutar de esta fiesta tras dos años paralizada por la pandemia.

Cayetano Martínez de Irujo se emociona al estar en la iglesia de los Gitanos debido al recuerdo de su madre, la duquesa de alba: “Este templo es la obra de mi madre, ella consideró que esta fue la obra de su vida, la primera obra de su vida fue llevar el patrimonio y la reconstrucción de liria y pasarlo al heredero y la segunda ha sido esta” y es que estar ahí les acerca a su madre: “Sí, está ahí enterrada, es especial y vamos a salir este año delante del cristo mis dos hijos y yo”.

En cuanto a qué le va a pedir al Cristo de los Gitanos, Cayetano se muestra contundente: “Yo personalmente salud y a ver si ayuda a parar los genocidios que hay en el mundo y los asesinatos que está efectuando Putin”.

Eugenia Martínez de Irujo, acompañada por Narcís Rebollo, sale de la iglesia del Cristo de los Gitanos junto a Manuel Vega que se muestra bastante discreto ante las cámaras y se limita a decir que “Todo está bien”.

Sin embargo, la madre de Tana Rivera confiesa que no hay ningún problema entre sus hermanos: “Paso de todo eso, lo siento, pero en problemas de eso de tal, yo creo que no hay ninguna tirantez” y asegura que el legado que ha dejado su madre: “Todo el cariño que recibimos nosotros por ella, es lo más bonito”. En cuanto a qué opina del novio de su hija se muestra de lo más bromista: “Anda ya, no me hagas preguntas que no contesto”.

Fran Rivera asegura que el jueves santo es el día más importante del año: “Para mí es el día más importante del año, para todos los trianeros es el día más importante con mucha diferencia. Son dos años que hemos perdido a gente que queremos, hemos perdido mucho, es importante darlo todo, no guardarse nada, acordarnos de todo y dar gracias a dios”.

Cuando le decimos lo bien acompañado que está, el torero corta la conversación: “¿Algo más?” y de repente una anónima sorprende al torero para fotografiarse con él y busca a alguien que le haga la foto hasta que Fran le coge el móvil “Señora yo la hago” y captura el momento.

