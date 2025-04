Gabriela Guillén aclara por qué no cree que Bertín Osborne tenga una nueva ilusión

MADRID, 19 Abr. (CHANCE) -

Desde hace días, los rumores de que Bertín Osborne había vuelto a encontrar el amor han ido aumentando. Él mismo se encargó de desmentir la noticia, asegurando que la mujer con la que le habían relacionado era simplemente una compañera de trabajo y amiga, por lo que no existía ningún tipo de relación sentimental entre ellos.

Sin embargo, Leticia Requejo ha revelado en exclusiva en 'TardeAR' que, hace aproximadamente un mes, el cantante tomó la decisión de reencontrarse con su hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén. Este primer encuentro se produjo en Madrid, aunque no tuvo lugar en el domicilio de la paraguaya. Desde entonces, ambos han retomado el contacto y su relación ha dado un giro inesperado.

Según ha contado Leticia, Gabriela y Bertín no solo se están viendo por el bienestar del pequeño, sino que podría haber una "cierta ilusión" entre ellos. Aunque ella no ha confirmado abiertamente este nuevo acercamiento sentimental, tampoco lo ha desmentido, lo que alimenta aún más las especulaciones.

La periodista también relató que, tras las recientes declaraciones de Tino sobre una posible nueva ilusión en la vida del presentador, contactó directamente con la madre de su hijo. Esta le negó rotundamente que Bertín estuviera ilusionado con otra persona y le dijo con rotundidad: "Fíate de mí".

El equipo de Europa Press ha podido hablar también con ella, quien ha dejado claro el motivo por el que sabe que él no tiene una nueva ilusión: "No es así, porque él me ha dicho que no es así". Cuando fue preguntada si realmente existe un acercamiento entre ellos, su respuesta ha sido clara: "La ilusión que me hace ahora mismo es llegar a mi casa y ver a mi hijo. Esa es la ilusión que tengo yo ahora, ¿sabes?".

También ha añadido, visiblemente abrumada: "De verdad, es que no he visto nada, no me he enterado, tengo 50.000 llamadas... me voy a poner al tanto y ya diré algo". No ha querido pronunciarse sobre si cree que Bertín está actuando así para limpiar su imagen, guardando silencio ante esa pregunta.

Una historia que apunta a una posible reconciliación o, al menos, a una nueva etapa entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, marcada por el diálogo, la cercanía y, quizá, algo más que una buena relación como padres.