Gabriela Guillén pone a Bertín Osborne contra las cuerdas tirando por los suelos su versión

En las últimas semanas hemos conocidos más datos sobre la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. El más importante de todos es que no tienen ningún tipo de contacto desde hace más de un mes y, además, que el presentador le está haciendo -desde el pasado mes de abril- transferencias mensuales para costear los gastos del embarazo.

Aunque durante estos días nos hemos encontrado con un silencio abrumador por parte de Gabriela al enterarse, supuestamente, por la prensa de que el cantante ha tomado la decisión de someterse a una prueba de paternidad respecto a su hijo, ahora ha decidido romper su silencio y contestar a todo lo que se ha expuesto públicamente.

La modelo ha querido contestar a todas esas informaciones que apuntan que tendría un acuerdo económico con Bertín y dejaba claro que actualmente "estoy trabajando todavía, cuando queráis venir a mi consulta os invito".

Las especulaciones que ha habido también apuntaban a que el cantante le estaría pagando el alquiler de su casa y, ante esta información, nos volvía a responder: "Estoy trabajando, de casi siete meses y trabajando" y nos aseguraba que desconoce de dónde sale esos datos: "Pues no lo sé".

Entre risas, Gabriela nos comentaba que Bertín está "en todo su derecho a no hablar" y pedía que le pregunten a él si querrá tener una relación con el bebé que está esperando: "Preguntárselo a él, no me tenéis que preguntar eso a mí".

La fisioterapeuta sí que nos confesaba que "estoy muy contenta con mi bebé, que está muy bien y es todo lo que voy a decir" y aseguraba que lo principal para ella y el bebé es estar relajada: "lo más importante, estar tranquilita. Intentar estar tranquila".

Por último, la modelo dejaba claro que está saliendo adelante con su embarazo SIN ayuda económica de Bertín: "Lo estoy haciendo". Así de contundente contestaba la joven al preguntarle si puede afrontar ella sola los gastos que conlleva el nacimiento de un bebé, desmontando por completo la versión del presentador.

