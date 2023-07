Gabriela Guillén, rotunda: "Ya he elegido su nombre, es mi hijo y ya está"

MADRID, 14 Jul. (CHANCE) -

Cuando pensábamos que ya no podía hacer ninguna declaración sorprendente, Gabriela vuelve hablar al encontrarse a los medios de comunicación en la puerta de su casa y ha confesado que ya tiene elegido el nombre que le va a poner a su primer hijo. Al parecer, le da igual lo que opine Bertín Osborne, ya que es su hijo y ya lo tiene pensado.

Gabriela se mostraba algo nerviosa al ver a la prensa y se quejaba: "No puedo salir a comer tranquila" y advertía que "no voy a decir absolutamente nada más". Cuando escuchaba el nombre de Bertín, dejaba claro que esas cuestiones las tiene que responder él y no ella: "Cualquier cosa que queráis saber de Bertín...".

La futura mamá se desahogaba ante las cámaras y aseguraba que "necesito tranquilidad" y que, a pesar de sus declaraciones en el día de ayer, sí tiene "mucho apoyo de muchos familiares, amigos y ya está, lo normal en estos casos".

Gabriela ha desvelado que se encuentra "regular, estoy bastante cansada ya" porque "necesito hacer mi vida, trabajar, que necesito velar por mi bebé y no lo estoy pudiendo hacer porque entre el cansancio, el dolor de la cabeza...". La bomba ha venido cuando le hemos preguntado si ha hablado con Bertín sobre el nombre que le van a poner al bebé, ya que nos ha contestado de manera rotunda: "yo ya he elegido su nombre, es mi hijo y ya está".

