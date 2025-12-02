Gloria Camila, feliz tras la sentencia de Rocío Flores, le manda un mensaje a Rocío Carrasco

GLORIA CAMILA ACUDE A LA PRESENTACIÓN DE UFC PERFUMES - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 2 Dic. (CHANCE) -

Convertida en uno de los grandes apoyos de su sobrina, Rocío Flores, Gloria Camila ha sido la primera en mostrar públicamente su felicidad tras la sentencia que reconoce que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los productores de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' se extralimitaron al publicar informes sobre la vida y la salud de Rocío Flores cuando era menor de edad.

En esta ocasión la hija de José Ortega Cano acudía a la presentación de UFC PERFUMES y reconocía ante las cámaras cómo ha celebrado con su sobrina este triunfo. "Nos fuimos a Jerez, nos lo hemos pasado increíble. Hemos estado en las zambombas y muy bien. Al final el karma existe, tarde o temprano llega, siempre lo digo. Al final siempre estaban acostumbrados a salirse con la suya, limpios y sin importar el daño que se hiciese por el camino" explicaba Gloria ante las cámaras de Europa Press.

Tras ver las palabras que su hermana, Rocío Carrasco, le dedicó a su padre, Gloria también aprovechaba la ocasión para enviarle un mensaje a ella. "Para mi hermana y para la audiencia que hicieron en su momento a base de hacer daño al resto. Entonces bueno, creo que esa es una cosa que existe y además el otro día vi un vídeo de mi hermana riéndose de mi padre, el semen de fuerza... pues mira, semen de fuerza" sentencia la joven. En cuanto a si ha podido hablar con su padre sobre estas palabras de Rocío, Gloria reconocía que prefiere que se quede al margen de ciertas polémicas para que pueda vivir mucho más tranquilo: "Lo he visto yo en redes, yo a él no le digo todo lo que se habla ni lo que se comenta, prefiero que vivamos en la ignorancia un poco" y añade: "él siempre ha sido una persona apartada de todo esto, de hecho, podría haber hablado muchas veces y no lo ha hecho, entonces se prefiere mantener en eso".

Consciente de la nueva amistad que ha surgido entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco, Gloria prefiere no meterse asegurando que podría haber contado muchas cosas de la que fuera la mujer de su padre, pero no lo ha hecho: "La memoria es muy corta según para qué y con qué. Creo que bastante favor les estoy haciendo en no entrar y en callarme. sobre todo por respeto a los que quiero y para que no sea esto una guerra, porque nunca hemos participado de esto, no lo vamos a hacer ahora. Que a ellas les gusta, genial".