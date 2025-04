Guerra familiar Pont: La madre hablará tras el anuncio de demanda de Mónica contra Eva

MADRID, 6 Abr. (CHANCE) -

Hace una semana, Mónica Pont se sentaba en el plató de 'Fiesta' para defenderse de las acusaciones que, durante meses, su hermana Eva ha estado haciendo sobre ella asegurando que abandonó a su madre y que les negó cualquier tipo de ayuda.

Ahora, Eva ha vuelto a aparecer ante los medios tras las medidas legales que su hermana ha tomado contra ella y ¡atención! porque lejos de rectificar en su argumento, ha anunciado que su madre hablará muy pronto públicamente para recalcar su testimonio.

"Claro que sí", aseguraba cuando se le preguntaba si su madre hablará públicamente y desvelaba que "mi madre solo va a decir la verdad, nada más que la verdad, que es lo que estamos diciendo, la verdad".

Además, Eva comentaba que "si continuamos así y ella sigue difamando cosas graves" no dudará en tomar medidas porque "acusar de extorsión es muy grave, tanto a mí como a mi madre por decir la verdad" ya que "dice que la extorsionamos en lo de pagar la residencia y me parece muy grave estas acusaciones, son calumnias, son injurias, para limpiar su imagen, y eso me parece muy feo".

En ese sentido, piensa que su hermana Mónica solo "quiere su libertad para trabajar y yo no tengo ahora ya ni tiempo ni para trabajar ni para estudiar, que estaba haciendo cursos, nada, y me ha dejado todo el peso a mí" y le parece increíble "cómo se está portando con mi madre".

Además, Eva desvelaba que lo único que le exige a Mónica es que "atienda a su madre, que se responsabilice" y dejaba claro que "por el dinero no es" porque le parece "muy poco responsable esto de dejarme a mí todo, somos dos hijas y no se da cuenta de la situación grave y de lo que está pasando mi madre".