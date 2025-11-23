Guillermo, pareja de Irene Rosales, contesta a Kiko Rivera y desvela cuándo comenzó su historia con la influencer

MADRID, 23 Nov. (CHANCE) -

Después de las dos entrevistas de Kiko Rivera en '¡De viernes!' donde dejó claro que su historia de amor con Irene Rosales se fue debilitando con el paso del tiempo y que la nueva ilusión de esta debió de fraguarse antes de romper con ella... Guillermo ha hablado.

El empresario sevillano ha contestado al dj y ha asegurado que "para nada" empezó a conocer a Irene cuando esta todavía estaba casada con Kiko, desmintiendo así que el contacto con la colaboradora de televisión comenzase antes de la sonada ruptura.

Además, Guillermo confesaba que "no he visto" la entrevista de Kiko aunque "cada uno me dice una cosa", pero advertía que "cuando lo vea te contestaré". Eso sí, admitía que ha tenido "mucha suerte" en conocer a Irene.

De esta manera, parece que su historia de amor con la influencer comenzó una vez que el dj le transmitió su decisión de romper para siempre con ella y no cuando todavía compartían su vida a pesar de la intuición que el dj ha expuesto públicamente.