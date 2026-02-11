La hermana de David Bisbal, María del Mar, devastada en el velatorio de su padre: "Se ha ido feliz"

María del Mar, hermana de David Bisbal, sale del tanatorio donde se encuentran los restos mortales de su padre - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 11 Feb. (CHANCE) -

Momentos dolorosos para David Bisbal y su familia tras la muerte de su padre, José Bisbal Carrillo, este martes 10 de febrero en su Almería natal a los 84 años. El exboxeador -que llegó a ganar 7 Campeonatos de España en la categoría de peso ligero en la década de los 60, convirtiéndose en uno de los púgiles más populares de nuestro país- padecía Alzheimer desde hace años y, tras sufrir un empeoramiento en su enfermedad en los últimos tiempos, ha fallecido acompañado y recibiendo el cariño de su mujer María Ferre, y sus tres hijos: José María, María del Mar y el cantante, que no dudó en aparcar todos sus compromisos profesionales para regresar a su tierra y estar al lado de su progenitor hasta el final.

David, devastado, se despedía de su padre con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales minutos después de trascender la triste noticia: "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo" escribía junto a varias imágenes de Pepe Bisbal en su juventud.

Mientras el cantante accedía al tanatorio de Almería para dar su último adiós a su progenitor acompañado por su mujer Rosanna Zanetti por una puerta secundaria para esquivar a las cámaras en este durísimo trance, su hermana María del Mar Bisbal sacaba fuerzas de flaqueza para atender a la prensa a su llegada a la capilla ardiente acompañada por varios familiares.

"Muchísimas gracias a todos. Estamos devastados, pero bueno, estamos contentos porque está descansando. Se ha ido feliz al lado nuestro, de nuestra mano y todo nuestro amor" ha expresado sin poder ocultar su tristeza y vestida de riguroso luto, confesando que se queda con "todos" los momentos de la vida de su padre.

Respecto a cómo se encuentra David tras el fallecimiento de su padre, su hermana ha revelado que, al igual que el resto de su familia, "todos estamos contentos porque él (en referencia a su progenitor) está feliz ya".