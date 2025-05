Hiba Abouk habla abiertamente de su salud mental: "No llego al punto de no puedo más"

MADRID, 27 May. (CHANCE) -

Después de su última ruptura sentimental, la actriz Hiba Abouk se ha sincerado y ha hablado sin tapujos sobre la importancia de la salud mental. En una entrevista con la prensa, Hiba explicaba como cuida ella su bienestar emocional: "Soy muy respetuosa, intento ser buena persona y me cuido la salud mucho, la alimentación... amando a mis hijos y a la gente que me rodea".

Durante su asistencia a los Premios MUJER FEARLES, Hiba reconocía que para ella es muy importante ir a terapia para afrontar el día a día: "La terapia es como el ejercicio para la mente, igual que vas al gimnasio y haces tus sentadillas o te haces una clase de yoga, es muy importante también hacer terapia y confrontarte con tus preocupaciones, con tus miedos, tus inseguridades, yo estoy súper a favor".

Además, la actriz alzó la voz para destacar la importancia de no esperar a llegar a un punto crítico para buscar ayuda profesional: "Llegar al punto de no puedo más sería bastante grave. Hombre, si algún día me pasa algo, llamo a algún amigo, pero no. Como voy regularmente, afortunadamente no llego al punto de no puedo más".