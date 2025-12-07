IlloJuan aviva los rumores de relación con Lola Índigo al convertirse en su gran apoyo en pleno parón

MADRID, 7 Dic. (chance) -

Lola Índigo e IlloJuan mantienen desde hace meses una relación rodeada de rumores, pero sin confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. A pesar de ese silencio, cada vez son más las ocasiones en las que se dejan ver juntos, alimentando la idea de que el creador de contenido se ha convertido en un gran apoyo para la artista, especialmente en este parón en el que ella ha decidido alejarse del foco mediático y priorizar su salud mental.

En este contexto, el youtuber ha querido estar a su lado en un día especialmente importante para Mimi: la presentación oficial de su muñeca Bratz, un proyecto muy simbólico en su nueva etapa profesional. Su presencia en el evento refuerza la imagen de compañero discreto pero presente, acompañándola mientras ella baja el ritmo, se aleja de la exposición y trata de reconectar consigo misma y con su creatividad.

Al acto no solo acudió IlloJuan, sino que también se dejaron ver otros rostros conocidos del panorama mediático, como Ivana Icardi o Aless Gibaja, que no quisieron perderse el lanzamiento de esta colaboración. La cita se convirtió así en un punto de encuentro entre música, redes y televisión, y en una muestra pública del apoyo que rodea a Lola Índigo en este momento de cambio y descanso elegido.