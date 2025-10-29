Imanol Arias sonríe al preguntarle por su nueva relación sentimental con una abogada argentina

MADRID, 29 Oct. (CHANCE) -

Imanol Arias ha vuelto a acaparar todo el foco mediático este miércoles al ser protagonista de la portada de la revista Lecturas. El actor ha encontrado de nuevo la ilusión de la mano de una abogada argentina, una historia de amor que ha sido catalogada de "preciosa" y de la que todavía quedan muchos flecos.

Tal y como explicó el director de la revista, Luis Pliego, este martes, Imanol y Nelida Inés -así se llama la abogada- se conocieron el año pasado cuando el actor "escapando de todo el escándalo judicial que tenía en España, hizo una gira en Argentina. Y allí la conoció. Se enamoraron y ella está ahora en Madrid con él, acompañándolo prácticamente todos los días al teatro".

"Es un perfil muy afín a Imanol Arias, siempre concienciado y con cuestiones sociales. Y ella está viviendo en su casa en Madrid", añadía Pliego. Una noticia que ha saltado a la palestra mediática 4 años después del divorcio con la diseñadora Irene Meritxell.

Haciendo gala de su discreción, el actor se ha dejado ver esta tarde en el Teatro Bellas Artes donde está llevando a cabo la obra 'Mejor no decirlo' junto a María Barrando y ha preferido no hacer ninguna declaración al respecto. Eso sí, ha mostrado una sonrisa ante las cámaras con la que refleja el momento tan dulce que está viviendo.