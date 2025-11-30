La Infanta Elena muestra su faceta más solidaria visitando el Mercadillo Aladina

La infanta Elena y Paco Arango durante el AladinaXmas Weekend en el Hotel NH Collection Eurobuilding a 30 de Noviembre de 2025 en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Nov. (CHANCE) -

Demostrando una vez más su faceta más solidaria, la Infanta Elena ha acudido este domingo 30 de noviembre al Mercadillo de la Fundación Aladina, donde las familias de la escuela venden objetos de segunda mano y manualidades para recaudar fondos.

Muy ligada a la Fundación Aladina, no es la primera vez que vemos a la hija de Don Juan Carlos I y Doña Sofía asistir a alguno de sus actos. En esta ocasión, la Infanta Elena se ha dejado ver de lo más sonriente visitando cada uno de los puestos de la mano de su fundador, Paco Arango.

Fue en 2005 cuando Paco puso en marcha la Fundación Aladina. Desde entonces, no ha dejado de trabajar junto a su equipo para que ningún niño con cáncer pierda la sonrisa ni las ganas de luchar. Cuidando de ellos con cariño desde el momento en el que llegan al hospital y acompañándoles todos los días para que sepan que no están solos y sientan nuestro apoyo incondicional.