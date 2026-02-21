Irene Rosales se cansa de las indirectas de Kiko Rivera y zanja el tema: “Que todo el mundo sea muy feliz"

MADRID (CHANCE)

Irene Rosales continúa con su vida con absoluta normalidad mientras su nombre vuelve a situarse en el centro de la actualidad por las últimas indirectas de Kiko Rivera en redes sociales, donde el DJ ha dejado nuevos mensajes de doble lectura con los que, una vez más, ensalza a su nueva pareja y reabre viejas heridas con la madre de sus hijas. Lejos de entrar al trapo, la que fuera nuera de Isabel Pantoja mantiene su perfil discreto y apuesta por la calma en plena tormenta mediática.

Cuando se le pregunta directamente por esas continuas pullitas que su exmarido comparte en Instagram, Irene se mantiene firme en su decisión de no alimentar el conflicto: "No voy a decir nada. Que todo el mundo seamos muy felices, que tengamos mucha salud y no voy a entrar en nada más", responde, muy seria, dejando claro que no piensa devolver los dardos en público. Con esta frase, la sevillana marca distancias y se coloca en una posición de absoluto respeto, sin una sola palabra contra el padre de sus hijas.

A pesar de la insistencia sobre cómo le sientan esas publicaciones y si se siente aludida, Irene prefiere no entrar en valoraciones y se aferra a ese mensaje de buenos deseos y distanciamiento. La exmujer del DJ, que siempre ha defendido que su prioridad son sus niñas y su estabilidad, evita en todo momento cualquier frase que pueda interpretarse como una respuesta directa a los dardos de Kiko, marcando así una clara diferencia de estilo con la actividad de él en redes, donde no deja de presumir de su nueva vida sentimental.

En cuanto a si le gustaría retomar la cordialidad con el padre de sus hijas, Irene opta por el silencio y no articula ni una palabra. Su reacción, tan medida como reveladora, deja en el aire el verdadero estado de la relación entre ambos tras su ruptura y las últimas exhibiciones públicas del DJ, mientras ella continúa volcada en su día a día, en su pareja y en sus hijas, y decidida a no entrar en guerras ni responder a ninguna provocación pública.