Irene Rosales y Guillermo, inseparables ¡y enamoradísimos! Su plan navideño en familia este fin de semana

Irene Rosales y Guillermo se han vuelto inseparables - INSTAGRAM IRENE ROSALES

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

Tras dejar claro que su matrimonio con Kiko Rivera es un capítulo cerrado y que no hay vuelta atrás en su separación, Irene Rosales afianza a pasos agigantados su relación con Guillermo. A pesar de que pocos apostaban por ellos estando tan reciente la ruptura de la influencer con el hijo de Isabel Pantoja, su historia de amor está más que consolidada y la pareja se ha vuelto inseparable.

Y lo han vuelto a demostrar disfrutando del fin de semana juntos aprovechando que a las hijas de la sevillana, Ana y Carlota, les tocaba estar con su papá. A primera hora de la mañana, Irene recogía a su novio en su casa -ambos residen a pocos metros de distancia en Castilleja de la Cuesta- para comer en una de las terrazas más populares de Sevilla junto a un grupo de amigos entre los que se encontraba una de las hermanas de la ex de Kiko, Vanesa Rosales, con la que Guillermo se lleva a las mil maravillas como ha presumido compartiendo en redes sociales una foto del grupo en la que su 'cuñada' posa entre él y su chica.

Un plan que continuaba con un paseo por las calles más céntricas y concurridas de la capital andaluza para ver el alumbrado navideño, como han revelado publicando el mismo storie en sus cuentas de Instagram, minutos después de otro en el que se ven sus manos entrelazadas y en el que Guillermo ha declarado su amor por Irene con dos significativas palabras: "Mi paz", que ha acompañado de un corazón verde.