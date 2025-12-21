Irene Rosales, al margen del distanciamiento entre David Rodríguez y Merchi: "Ahí no entro yo"

Archivo - Irene Rosales. - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 21 Dic. (CHANCE) -

Tras su paso por 'Bailando con las estrellas', Anabel Pantoja ha vuelto a las Islas Canarias para retomar su vida allí y alejarse del foco mediático... pero lo cierto es que las informaciones sobre ella no han cesado, de hecho se habla de un fuerte distanciamiento entre su pareja y su madre.

Tal y como ha publicado la revista Lecturas, David Rodríguez le habría dado un ultimátum a la sobrinísima y le habría dicho que estas Navidades no está dispuesto a pasarlas con Merchi. Una complicada situación para Anabel que ya no sabría cómo dividirse.

Sin embargo, en mitad de estas informaciones, la influencer no ha querido aclarar ni desmentir este mal rollo entre su madre y el fisioterapeuta... y lejos de desaparecer del foco mediático, parece que las Navidades de Anabel están más en el punto de mira que nunca.

En este contexto, Irene Rosales ha sido preguntada por este distanciamiento entre David y la madre de Anabel, y ha dejado claro que a pesar de la buena relación que existe con la joven, no tiene nada que opinar al respecto: "Ahí no entro yo".