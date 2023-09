Isabel Luna le lanza una propuesta a Ana María Aldón para el día de su boda... ¿aceptará?

MADRID, 23 Sep. (CHANCE) -

Hace unos meses, cuando José Ortega Cano estaba en plena separación con Ana María Aldón, se hablaba de Isabel Luna como la mujer que le había devuelto la ilusión en el amor al torero. Nada más lejos de la realidad, la cantante goza de una buena relación con él desde hace años y simplemente coincidió en el tiempo con el polémico divorcio del diestro.

Europa Press ha podido hablar con Isabel Luna en exclusiva y nos ha asegurado que cantaría encantada en la boda de Ana María, ahora que sabe que la colaboradora vuelve a estar enamorada y, lo más importante, comprometida: "por supuesto. Cuando ella quiera, claro que sí".

La artista se alegra de su compromiso con Eladio y no dudaba en dedicarle unas bonitas palabras: "qué alegría! ¡qué bien! Pues toda la felicidad del mundo para Ana, que se lo merece, y para Eladio, ¿no? Se llama el muchacho. Que sean felices. Ana María es una bella persona y se merece ser feliz, como merecen todos".

Además, Isabel ha querido aclarar de una vez por todas que entre ellas no hay ninguna tensión: "No pasó nada, yo con ella la he visto en varias ocasiones, que hemos coincidido en ya sabes, en distintos sitios y tal, y me parece una chica extraordinaria. Le deseo lo mejor del mundo, te lo digo de corazón".

De hecho, defiende que la colaboradora de televisión tiene derecho a casarse cuando lo crea oportuno: "Querido, yo no me meto en la vida de nadie. Esa es su historia y el amor no tiene tiempo, es decir, yo me he enamorado una noche y me ha durado para siempre. Qué va, qué va".

En cuanto a cuándo fue la última vez que vio a Ortega, la cantante nos desvelaba que "lo vi la última vez en el cumpleaños de nuestro amigo, de José Luis El Turronero y nada. Nos echamos un bailecito allí muy gracioso" concluía.

