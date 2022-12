Isabel Preysler, deslumbrante, se pronuncia sobre el dardo de Tamara Falcó a Íñigo Onieva en el anuncio de Campofrío

MADRID, 15 Dic. (CHANCE) -

A pesar de que semanas después de su ruptura con Íñigo Onieva aseguró que no volvería a hablar públicamente sobre su exnovio, Tamara Falcó lo ha vuelto a hacer. ¡Y de qué manera! La marquesa de Griñón es una de las protagonistas del nuevo anuncio navideño de una conocida marca de alimentación y, a pesar de que su aparición es breve, está dando mucho que hablar por el dardo que no ha dudado en mandar al hombre con el que estuvo a punto de casarse.

Y es que demostrando su gran sentido del humor y dejando claro que no le importa reírse de sí misma - si la ocasión lo merece - la hija de Isabel Preysler lanza una frase demoledora contra Íñigo: "Y los que queremos dejar la falta de fe? En la pareja, no me malinterpreten", bromea, confesando que es lo que ella dejará en herencia a las nuevas generaciones tras su ruptura con el ingeniero.

Un anuncio que Isabel Preysler confiesa que ya ha podido ver y le ha gustado mucho: "Me ha parecido muy bien" ha afirmado sonriente tras asistir a una fiesta navideña en un conocido hotel de la capital. Un evento que abandonó por separado de Mario Vargas Llosa - algo raro en la pareja, inseparable - y en el que la 'reina de corazones' dio una nueva lección de elegancia con un impresionante vestido de lentejuelas negras, chaqueta de visón, clutch y stilettos con detalle joya al tono y espectaculares joyas.

Muy discreta, sin embargo, Isabel ha preferido no comentar qué le ha parecido el comentadísimo dardo que Tamara ha dirigido a Íñigo en el spot asegurando con mucho sentido del humor que ha perdido la fé en el amor tras su ruptura. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!

