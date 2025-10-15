Isabelle Junot reaparece tras anunciar su segundo embarazo: "Estamos muy felices"

MADRID, 15 Oct. (CHANCE) -

Isabelle Junot y Álvaro Falcó anunciaban hace unos días a través de sus redes sociales que volverán a convertirse en papás de nuevo. Tras el nacimiento de Philippa, su primera hija que llegaba a este mundo el 11 de junio de 2023, la actriz e influencer recurría a su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia con todos sus seguidores mediante un carrusel de tres divertidas fotografías en las que se le podía ver ocultando su ya incipiente barriguita con un periódico.

"Breaking News ?????? coming soon !! ?? Que seraaaaa ¿girl or boy ?!" escribía Isabelle en la publicación y hoy ha reaparecido ante las cámaras, hablando por primera vez sobre cómo están viviendo esta feliz noticia.

Junot ha acudido a la presentación de 'Reflejo de un compromiso', una obra ilustrada -creada por Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer- para homenajear a quienes apoyan y acompañan en la lucha contra el cáncer de mama y allí ha desvelado cómo se encuentra.

La mujer de Álvaro Falcó ha confesado que están "muy felices" con este segundo embarazo, que "es algo planeado" y que se encuentra "fenomenal" en estos primeros meses.