Ismael Beiro sorprende al ausentarse en los Premios Ashumes: "Iba a venir, pero no sé qué habrá pasado"

MADRID, 23 Feb. (CHANCE) -

Ismael Beiro ha acaparado los titulares esta semana tras ser acusado de un presunto delito de estafa tras ser denunciado por Alicia Rodríguez, una amiga suya, que le reclama 100.000 euros.

Tras la polémica, el que fuera ganador de 'Gran Hermano' negaba que fuese cierto y aseguraba, a través de un comunicado, que "me duele profundamente que algunos intenten ensuciar mi imagen con informaciones sesgadas y malintencionadas, y más aún, que haya medios que las amplifiquen sin rigor ni contraste. No todo vale. No se puede jugar con la reputación de una persona sin pruebas, sin escuchar todas las versiones y sin respeto por la presunción de inocencia".

En mitad de esta polémica se esperaba que Ismael acudiese este fin de semana a la entrega de premios Ashumes, en los cines Kinepolis, de Madrid... pero parece que se lo pensó mejor y evitó las cámaras.

Tony Antonio hablaba con la prensa desde el evento y desvelaba que "Ismael iba a venir, pero no sé qué habrá pasado, era una sorpresa que iba a aparecer porque Bigote está mal de la garganta. Bigote ha venido, aunque no va a poder actuar y le toca salir ahora mismo y tengo que salir con él".

El humorista comentaba que "no está ni anunciado tan siquiera" porque "era una sorpresa, que no sabíamos", pero justificaba su ausencia asegurando que "le habrá surgido algo". Además, aclaraba que "me imagino" que el motivo por el que no se presentó es la noticia de la semana.