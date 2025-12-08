Ivana Icardi presume de buena relación con Hugo Sierra por su hija: ·Mi ego no me importa, el de su padre tampoco" - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Dic. (CHANCE) -

Desde que se separaron, la relación entre Ivana Icardi y Hugo Sierra ha estado marcada por una prioridad común: el bienestar de su hija en común. Lejos de los conflictos públicos que muchas exparejas protagonizan tras una ruptura, ambos han optado por un modelo de coparentalidad basado en el diálogo, el apoyo mutuo y la búsqueda de acuerdos, a pesar de los cambios de ciudad, los viajes y las exigencias profesionales de cada uno.

Ivana se ha sincerado sobre cómo gestiona este vínculo con su ex y padre de su hija, dejando claro que su foco está en la pequeña y no en las rencillas del pasado. "Sí, la verdad que, bueno, yo desde el principio, o sea, más allá de que nos hayamos separado, siempre trato de tener buena relación, de ponernos de acuerdo, porque a mí lo que me importa es mi hija. Mi ego no me importa, el de su padre tampoco, entonces es fácil, cuando quieres las cosas son fáciles. Si quieres vivir peleando, puedes pelearte con tu ex toda la vida, ¿no? Pero bueno, yo por mi hija la verdad que...". Con estas palabras, la influencer deja claro que su hoja de ruta pasa por la calma y la madurez.

Además, reconoce que, a día de hoy, mantiene con Hugo una dinámica de apoyo recíproco, adaptada a las circunstancias de cada uno: "Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Al final, Hugo y yo nos apoyamos bastante. Él viaja mucho, yo viajo mucho también, entonces tratamos de ponernos de acuerdo. Es verdad que él intentó estar aquí en Madrid, no se pudo, se volvió a Mallorca y bueno, vamos poco a poco. Para mí lo importante es que ella vea a su padre, que esté bien, que vea a sus hermanos también y, como eso está pasando, pues estoy súper contenta, la verdad". Así, subraya que, aunque la relación de pareja terminó, el proyecto de familia continúa, centrado en que su hija crezca viendo a sus dos progenitores presentes y en armonía.