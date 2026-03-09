Los Javis protagonizan un cruce de palabras en el Festival de Cine de Málaga

Javier Calvo y Javier Ambrossi presentan 'Mi querida señorita' en el Festival de Cine de Málaga. Europa Press - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Una ruptura sentimental no siempre implica que también se rompa la pareja en el terreno profesional y eso es lo que ha ocurrido con Javier Calvo y Javier Ambrossi, para beneficio del mundo de la cultura. Son dos de los grandes cineastas de los últimos tiempos a los que tampoco se les resiste la dramaturgia. Todo lo que tocan lo convierten en oro ya sea en la gran pantalla, en la televisión o en el teatro.

No pudo ser en lo que a su historia de amor se refiere. El pasado mes de noviembre después de semanas de incesantes rumores, fuentes cercanas a la pareja confirmaban en exclusiva al periódico 'El País', que los Javis habían decidido poner fin a su relación, después de 13 años juntos. Con una salvedad, seguirían siendo pareja creativa: "Están trabajando juntos mejor que nunca".

Y así ha sido. En ese momento Ambrossi y Calvo estaban inmersos en el rodaje de 'La bola negra'. No se escondieron, continuaron con su agenda, se dejaron ver con Glenn Close, la flamante estrella internacional del filme pero no quisieron hacer declaración alguna sobre su estado civil.

El amor se ha esfumado, pero el cariño sigue, la admiración y el respeto y es algo palpable cuando están trabajando juntos, sino en las palabras que se dedican cuando están por separado. Así lo han vuelto a demostrar durante su visita al Festival de Cine de Málaga, donde han presentado 'Mi querida señorita'.

En estos cuatro meses no ha habido una palabra más alta que la otra entre la expareja. En cada aparición en la que se les ha preguntado por el otro se han desecho en halagos y en la ciudad natal de Antonio Banderas no ha sido menos.