Joan Manuel Serrat será bisabuelo por partida doble: Luna Serrat anuncia su embarazo

Buenas noticias para el cantautor Joan Manuel Serrat, que se estrenará como bisabuelo por todo lo alto en este 2026. Lo hará por partida doble como así ha anunciado su nieta más conocida, Luna Serrat, que a última hora de la tarde de este domingo compartía un post en su perfil de Instagram con la buena nueva.

Con una tierna fotografía en la que aparece la actriz junto a su pareja, el futbolista del Real Madrid, Dani Ceballos, mostrando la imagen de una ecografía, escribe una frase que refleja el amor y la ilusión de la pareja de futuros papás que están viviendo estos primeros momentos de embarazo: "Lo soñamos tanto, que vino doble"

Las muestras de cariño no se han hecho esperar. De entre los rostros conocidos que han felicitado a la pareja por su embarazo destacan Alejandra Rubio, Andrea Molina y Alba Díaz, grandes amigas de Luna Serrat y 'tías' en potencia de los dos bebés que sin duda, le han otorgado ya a Joan Manuel Serrat una 'categoría' que supera todos los premios más que merecidos que ya tiene en su haber.

La noticia ha cogido a Ceballos con una lesión que le mantendrá apartado del terreno de juego durante varios meses, por lo que podrá vivir el día a día del primer embarazo de sus hijos el máximo tiempo posible al lado de pareja. ¡Enhorabuena!