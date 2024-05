José María Almoguera estalla tras conocerse la supuesta reconciliación con Paola Olmedo: "¡Madre mía!"

MADRID, 30 May. (CHANCE) -

Marisa Martín Blázquez contaba este mediodía en 'Vamos a ver' que José María Almoguera y Paola Olmedo podrían haberse replanteado su separación y habrían decidido dar una segunda oportunidad a su matrimonio. Una noticia que comunicaba la periodista en directo y que Carmen Borrego no confirmaba porque aseguraba seguir sin tener relación con su hijo.

Dos meses después de su regreso de 'Supervivientes' y de encontrarse con la exclusiva en la que su hijo arremetía duramente contra ella, la tertuliana ha desvelado que todavía no se ha cruzado con su hijo, aunque reconoce que no le importaría en absoluto: "Ojalá me cruzase con él porque no tengo ningún problema en verlo. Al revés, me encantaría, me encantaría poder abrazarlo" ha expresado la hermana de Terelu Campos.

Horas más tarde, hemos podido preguntarle a José María si es cierto que existe una reconciliación con Paola y el joven ha estallado: "Madre mía".

El hijo de Carmen Borrego ni confirmaba ni desmentía si es cierto que se estarían dando otra oportunidad y evitaba hablar acerca de un posible acercamiento con su madre, quien confesaba esta mañana que le gustaría darle un abrazo.

De esta manera, José María ha vuelto a demostrar el hartazgo que siente sobre la polémica con su madre... quien además de desvelar que le gustaría ver, ha dejado claro que "yo no cuento públicamente lo que hago ni lo voy a contar aunque me hacen ofertas continuamente para que hable. Como madre actúo como creo que tengo que actuar en privado, y mi conciencia la tengo meridianamente tranquila. No voy a contar las cosas que hago en privado".

