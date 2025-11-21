José María Almoguera, ante una posible reunión con su prima Alejandra estas Navidades: "Tengo otras prioridades"

MADRID, 21 Nov. (CHANCE) -

Carmen Borrego ha acudido junto a su hijo José María a la inauguración del parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y han desvelado ante las cámaras cómo van a vivir estas fechas tan señaladas para todos.

Con una sonrisa en su rostro por poder disfrutar de plan así con su hijo y su nieto, Carmen desvelaba que las Navidades las pasarán "como todas las familias, juntos y con mucho amor" y que lo único que piden es "fundamentalmente salud y trabajo para todos".

En esta ocasión no les ha podido acompañar María La Jerezana porque se encontraba en Jerez de la Frontera, pero la hermana de Terelu Campos tenía unas bonitas palabras para ella: "Tengo una nuera estupenda, la quiero mucho, ha entrado en la familia por la puerta grande y espero que sea para quedarse".

Tras estas declaraciones, las reporteras le preguntaban a José María si tiene pensado pasar de nuevo por el altar y Carmen comentaba que "lo que no se puede es correr" que "luego se corre, se corre y se corre y las cosas no salen bien"... a lo que añadía su hijo: "Poco a poco".

La hija de María Teresa Campos era preguntada por las memorias que estaría escribiendo Edmundo Arrocet sobre su historia de amor con la recordada comunicadora y reaccionaba de forma tajante asegurando que "cuando las compres tú y te las leas tú, me las cuentas" porque "no tengo nada que decir".

Eso sí, reconocía que "no tengo nada en contra de él, no hablo de él, en mi casa no se habla de él, le deseo lo mejor y muchísimo éxito con sus memorias", zanjando el tema por completo.

Por último, al preguntarle a José María si va a reunirse con su prima Alejandra estas Navidades, respondía que "no lo sé" porque "tengo que repartirme entre mucha gente" y, además, "tengo otras prioridades ahora mismo".