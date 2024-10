José María Almoguera resuelve TODAS las incógnitas: desde su relación con su madre hasta su estado sentimental

MADRID, 24 Oct. (CHANCE) -

José María Almoguera ha aparecido este jueves, 24 de octubre, en el estreno VIP de TOMORROWLAND, la experiencia inmersiva, basada en los mundos que conforman este legendario festival, y ha hablado de todas las polémicas que hay en el aire sobre su familia.

El joven ha confirmado que se encuentra en "una etapa diferente, con nuevos proyectos por delante y con ganas de hacer un poco de todo" y que las polémicas de su familia las está "gestionándolas", aunque todo sigue "un poco igual".

Al preguntarle si ha encontrado de nuevo la ilusión en el amor, José María le comentaba a la reportera que "de momento no me tienes que felicitar, no tengo nada de nada", ya que "se puede disfrutar de muchas maneras" y aclaraba que está "abierto a la amistad, al amor y a lo que surja".

En cuanto a su relación con Paola Olmedo, ha asegurado que siempre será "con respeto" porque "hay que tener cuidado siempre para que la personita esté lo mejor posible"... y ¡atención! porque también ha hablado de su madre.

Sobre si ha dejado a su madre ser abuela tal y como afirmó en su última entrevista en televisión, José María ha confesado que "yo dije una cosa y cuando dije una cosa, lo cumplo, siempre".

Por último, el joven se ha quedado atónito al conocer que las últimas informaciones que apuntan a un distanciamiento entre su madre y su marido, José Carlos, asegurando que "no tengo ni idea".