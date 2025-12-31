José Mota habla sobre la ausencia de Buenafuente y Silvia Abril en las Campanadas y aplaude su “merecido descanso” - EUROPA PRESS

MADRID, 31 Dic. (CHANCE) -

Un año más, José Mota será uno de los grandes protagonistas de la Nochevieja en TVE, encargado de amenizar la velada con su tradicional especial de humor antes de las uvas, ya convertido en un clásico de la última noche del año. El cómico regresa a la cadena pública en un momento en el que la comedia vive bajo la lupa, entre debates sobre límites del humor y corrección política, un contexto sobre el que él mismo reflexiona con claridad.

Mota defiende que el humorista debe contar con plena libertad creativa, aunque siempre desde la responsabilidad: asegura que el cómico tiene que poder hacer "la comedia que cada uno sienta y quiera", y que él apuesta por esa libertad "al 100%". Al mismo tiempo, reconoce que los tiempos cambian, que cambian las formas, las maneras y los modos, y que el humor también se adapta a esa nueva realidad sin perder su esencia.

En esa línea, considera un error juzgar con los ojos de hoy los trabajos que otros compañeros hicieron en épocas pasadas, porque eran contextos muy diferentes y "no tenía nada que ver" la sociedad de entonces con la actual. Para él, revisar el pasado con la óptica actual no tiene sentido y solo sirve para desdibujar el papel que tuvieron muchos cómicos en su momento, cuando las reglas del juego eran otras.

A pesar de que se había rumoreado la posibilidad de que fuera él quien presentara las Campanadas este año, finalmente serán Chenoa y Estopa los encargados de despedir 2025 desde la Puerta del Sol. Él mismo asegura que, de haber sido así, lo habría dicho abiertamente porque quedaría “francamente mal” negarlo, despejando así cualquier duda sobre su papel en la gran noche.

También se pronuncia sobre la ausencia de Andreu Buenafuente en la cita más simbólica del año, una decisión que califica de "pena", pero que respeta y entiende. Explica que, según le ha llegado, el presentador necesita descansar y que le parece que ha hecho lo correcto, subrayando que, por encima del espectáculo y de la televisión, lo primero es la salud y el bienestar personal, incluso cuando se trata de una noche tan emblemática como la de Fin de Año.