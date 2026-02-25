CaixaForum expone 'Fuera de marco', con obras audiovisuales de Dijkstra y Parreno hasta el 31 de mayo en Sevilla

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Sevilla ha convertido al espectador en protagonista de la experiencia artística con la exposición 'Fuera de marco. Obras de Rineke Dijkstra y Philippe Parreno', una muestra que reúne dos obras audiovisuales recientemente adquiridas por la Fundación 'la Caixa'; para su Colección de Arte Contemporáneo y que puede visitarse en la sede sevillana hasta el 31 de mayo.

Las piezas, la videoinstalación 'Night Watching', de la fotógrafa holandesa Rineke Dijkstra, y la película inmersiva 'La Quinta del Sordo', del artista francés Philippe Parreno, ofrecen una aproximación inédita a 'La ronda de noche', de Rembrandt, y a las Pinturas negras de Goya a través de la interacción con los espectadores.

La exposición incorpora también el dispositivo de mediación y participación 'Yo, público', creado específicamente por la Fundación para visibilizar el papel activo del espectador en la experiencia artística. Este recurso se irá configurando progresivamente con las aportaciones de grupos visitantes de todas las edades y permanecerá a disposición del público general para su consulta.

Asimismo, el 3 de marzo, Rineke Dijkstra y la historiadora del arte, María Santoyo, conversarán en 'Retratar el presente' sobre el proceso creativo de la artista y sobre los intereses que impulsan su trabajo creativo.

'NIGHT WATCHING'

Según ha detallado CaixaForum, en 'Night Watching', el cuadro de Rembrandt no llega a verse: la cámara se sitúa de espaldas a la obra y convierte en protagonistas a los visitantes del Rijksmuseum de Ámsterdam que la contemplan, en un juego de espejos en el que la artista recoge sus miradas y comentarios e invita a imaginar y a mirar a través de los ojos de otros y de la propia memoria.

Dijkstra ha filmado durante seis días consecutivos, tras el cierre del museo, a 14 grupos de visitantes --hombres de negocios japoneses, escolares, jóvenes o mujeres de una misma familia-- mientras contemplaban la pintura, de modo que cada uno descubre aspectos distintos del lienzo del maestro holandés del XVII.

En concreto, los hombres de negocios analizan el valor turístico del cuadro, los escolares se fijan en que la única mujer representada es el retrato de la esposa del artista neerlandés, los jóvenes se interesan por las implicaciones de crear una obra de tal magnitud y la familia de mujeres rememora visitas anteriores a la pieza.

La autora, como explica CaixaForum, ha puesto "especial cuidado" en la selección de participantes para "reflejar la diversidad social de las ciudades actuales", buscando perfiles, edades, dinámicas y relaciones muy diversas entre sí. Según la artista, 'Night Watching' aborda la subjetividad, las dinámicas de grupo y las maneras de relacionarnos, y explora la multiplicidad de miradas hacia una obra del pasado, mostrando cómo las interpretaciones contemporáneas de una pintura del siglo XVII están marcadas por vivencias individuales y colectivas, no solo por lo que se dice, sino por cómo se dice, a través de rostros, gestos y comentarios.

UNA INMERSIÓN EN LA QUINTA DEL SORDO

Por su parte, 'La Quinta del Sordo', de Philippe Parreno, recrea de forma inmersiva la casa en la que Goya pintó sus catorce Pinturas negras sobre las paredes de dos estancias de su quinta, una propiedad cercana al Manzanares que el artista adquirió en 1819 y legó a su nieto Mariano en 1823, poco antes de exiliarse a Francia.

En contexto, las pinturas murales fueron trasladadas posteriormente a lienzo y hoy forman parte de las colecciones del Museo del Prado, donde el creador de la película las ha filmado durante la pandemia con cámaras de alta definición para captar de cerca la textura, la materialidad y la atmósfera de los cuadros.

El resultado es, en palabras del propio Parreno, "un juego de prestidigitación entre un espacio que se pierde jugando a ser una imagen e imágenes que tratan de producir un espacio" que invita a viajar al siglo XIX para reconstruir mediante la imagen y el sonido la desaparecida casa del pintor aragonés.

A través de pequeños fragmentos de obras como 'Saturno devorando a su hijo', 'Una manola: Leocadia Zorrilla', 'Dos viejos', 'Dos viejos comiendo' o 'Perro semihundido', entre otras, la película permite acercar la mirada del espectador, en ocasiones a cámara lenta, para intensificar la sensación de desplazamiento temporal.

La combinación de imagen y sonido traza así un retrato de la vida en la época de Goya, al tiempo que sitúa la experiencia del público en el centro de la pieza.