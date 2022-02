José Ortega Cano, enfadado y cansado con la polémica de Rocío Carrasco, toma una drástica decisión

MADRID, 6 Feb. (CHANCE) -

'Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado' está dando mucho de qué hablar y lo cierto es que José Ortega Cano está siendo uno de los protagonistas del relato de Rocío Carrasco debido a que su nombre resuena más que nunca. La hija de la Jurado dejaba a entrever que el diestro era un 'tacaño' porque no pagó absolutamente nada en su boda con 'La más Grande'... y esto ha levantado la polémica.

Además de dejarle de tacaño, Rocío Carrasco también expresó su opinión en cuanto a que solamente vio feliz a su madre durante su matrimonio con Pedro Carrasco, levantado todo tipo de especulaciones sobre el matrimonio que años más tarde tuvo con José Ortega Cano. Después de esto y del aviso que dio a toda su familia de contar lo que encontró en la habitación de su madre, unos documentos que confirmaban lo que ya pensaba de todos ellos... las reacciones no han tardado en llegar.

José Ortega Cano llegaba este sábado a la plaza de toros y pide a los medios de comunicación que no le sigan preguntando por el mismo tema: "No seas pesada, por favor. Déjeme tranquilo, no, no...". El diestro, que siempre ha mantenido silencio al respecto, se muestra cansado y enfadado con el tema de Rocío Carrasco y hace ese llamamiento para que se le deje de preguntar por la polémica.

Carlota Corredera hacía el otro día una diferencia en 'Sálvame Diario' y explicaba que el programa de 'Montealto' es un homenaje a Rocío Jurado, pero la segunda serie de documental está por llegar y en ella se expondrá los documentos que encontró Rocío Carrasco sobre su familia y por los que rompió el vínculo con sus seres queridos.

