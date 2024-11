Kiko Rivera da el paso definitivo para una reconciliación con Isa Pi: "Tiendo mi mano"

MADRID, 18 Nov. (CHANCE) -

Alejado de los focos desde una larga temporada, y al margen de las polémicas protagonizadas por la familia Pantoja, Kiko Rivera ha roto su silencio. Lo ha hecho en el podcast 'Poco se habla', presentado por Xuso Jones y Ana Brito, a corazón abierto, sincerándose como hacía mucho que no lo escuchábamos sobre su relación con su mujer Irene Rosales, y sobre su decisión de no tener relación con su madre -reconociendo que ahora es "mejor persona"-, pero también sobre sus hermanos, tanto Cayetano y Francisco Rivera -sobre el que se ha mostrado tajante-, como Isa Pantoja, sorprendiendo al tenderle la mano públicamente de cara a un acercamiento que, por lo que parece, podría llegar antes de lo imaginado.

"Voy a decir una cosa que lo siento así. Soy mejor persona desde que estoy alejado de la familia Pantoja. Soy mejor persona", ha confesado, dejando claro que no se arrepiente en absoluto de haber roto su relación con su madre, Isabel Pantoja, y con su tío Agustín. "No le deseo el mal a nadie, que les vaya bien, nada de enfermedades..." ha añadido, reconociendo que la situación le da "mucha pena, pero más me quiero yo".

"Una cosa muy importante. Yo soy Kiko Rivera, pero en casa soy Francisco. Estoy intentando arreglar esta cabecita para que el personaje de Kiko Rivera no se coma a la persona" ha admitido, revelando el papel fundamental que tiene Irene en el buen momento personal que atraviesa gracias a ella y a sus hijos: "Mi mujer es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo he sido el más malo del mundo, y he tenido la gran suerte de que me ha perdonado muchísimas cosas. Cuando empieza conmigo, yo era un desastre. Drogadicto... Un desastre. Y ella me cambia la vida. Me ha hecho entender la felicidad de otra manera. Yo estoy vivo gracias a mi mujer". "Soy más feliz, estoy aprendiendo lo que es tener una familia. Hasta que he aprendido que existen personas más importantes que yo, me ha costado" ha confesado.

KIKO SORPRENDE LANZANDO UN MENSAJE A ISA PANTOJA

Una entrevista en la que Kiko no ha dudado en pronunciarse sobre su distanciamiento de Isa Pi días después de que la peruana haya anunciado que está embarazada de su segundo hijo -el primero con Asraf Beno- y de que el Dj diese un paso al frente felicitándola por Instagram.

Lejos de quedarse ahí, el hijo de Isabel Pantoja ha afirmado que "no tengo nada en contra de mi hermana" y ha admitido que "en un futuro no muy lejano me gustaría que pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias, para que ambos no volvamos a cometer errores y que todo se quede entre nosotros".

No le importaría, como ha asegurado, que le gustaría que en algún momento Isa "venga a mi casa, yo vaya a su casa y se vean los niños". Algo que aunque reconoce que "ahora es muy difícil", él no descarta en un futuro aunque no oculta que "yo no lo voy a buscar porque no tengo ganas": "Si llega, voy a tender mi mano". "Si sucede pues guay, si no sucede, también guay. La vida sigue" ha zanjado.

KIKO MARCA LA DIFERENCIA ENTRE SUS HERMANOS FRANCISCO Y CAYETANO RIVERA

No solo se ha sincerado sobre su relación con Isa, sino también con sus hermanos por parte de padre Francisco y Cayetano Rivera. Y, como ha desvelado, con el marido de Lourdes Montes no tiene ningún tipo de relación porque "a ninguno nos apetece", aunque no ha dudado en desearle "lo mejor". "No le deseo nada malo, que le vaya todo muy bien, que le vaya de locos con su grupito de música, pero tú en tu vida y yo en la mía" ha apuntado rotundo.

"Me he criado sin mis hermanos. Yo ahora mismo no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí podría vivir sin mi hermano Francisco" ha admitido, revelando cómo es su relación con el hijo mediano de Carmen Ordóñez: "Estamos recuperando el tiempo perdido, nos vemos mucho, hacemos planes juntos...".