Lara Dibildos, convencida de que la retirada de Terelu Campos del teatro no es definitiva: "Ni caso"

Lara Dibildos - EUROPA PRESS
MADRID, 3 Dic. (CHANCE) -
Inseparable de Carlos Maturana, en quien ha encontrado a su mejor compañero de vida, Lara Dibildos no se ha perdido este martes la fiesta de presentación de los nuevos perfumes UFC en Madrid y, además se sincerarse sobre el gran momento que está viviendo al lado del modelo granadino, con el que pronto celebrará su segundo aniversario de amor, se ha mostrado rotunda cuando la prensa le ha preguntado por la decisión de Terelu Campos de no volver a subirse a un escenario tras su debut como actriz teatral con la obra 'Santa Lola'.
"Madre mía, de nuevo no porque yo no he pasado nunca por el altar, pero a mí no me han pedido nada" ha respondido entre risas a la pregunta de si se plantea casarse con su chico, reconociendo que aunque no lo descarta del todo le da "susto solo de pensarlo oye".
¿Qué tiene Carlos que no tuviesen otros hombres que han pasado por su vida como Fran Murcia, Álvaro Muñoz Escassi, o Rafi Camino, para hacerla tan feliz? Como confiesa, "yo creo que es la persona con la que menos pensé que fuera a durar. Pues yo qué sé, porque es más joven que yo, y pensé que íbamos a estar en ondas diferentes. Además pensé que siendo tan guapo iba a ser un poco insoportabl, o un poco soso yo que sé. Y resulta que al final con quien mejor congenio, con quien mejor estamos creciendo, es un tío divertidísimo". "Y también porque le pillé en un punto de la vida donde ya lo había hecho todo, había salido todo ¿Sabes? Entonces ya estaba con ganas de otro tipo de relación. Y yo creo que fue el momento y el lugar adecuado de conocernos. Nos lo pasamos muy bien y somos como muy compañeros de viaje" desvela.
Llevan ya "año y medio viviendo juntos" y, como afirma, la experiencia es "fenomenal". "Se lleva increíblemente bien con mis hijos, yo también soy un poco autista porque he sido hija única y necesito mi espacio, y él es muy de su mundo. No nos molestamos. Como que cuando estamos juntos, estamos juntos.Luego él tiene su espacio y yo el mío, muy bien" relata, bromeando con que "somos una familia extraña, desestructurada, pero moderna", junto a Escassi y su hija Anna Barrachina.
Hace una semana Terelu se subía al escenario por última vez con la obra 'Santa Lola' y, aunque la presentadora ha dejado claro que no quiere repetir experiencia como actriz teatral, Lara está convencida de que no es así: "Eso dice ahora, no hagáis ni caso. Ya verás cómo lo va a echar de menos. Me lo va a echar de menos seguro, yo estoy convencida".
Como productora teatral, ¿le gustaría reunir a su amiga y a Alejandra Rubio en el teatro? Como ha expresado, sin cerrar la puerta a un proyecto futuro entre madre e hija, "eso lo tendrán que decicir ellas. Yo ahí no me puedo meter".