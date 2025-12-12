Laura Escanes confiesa si tiene planes de boda con Joan Verdú y si le gustaría volver a ser madre

Laura Escanes - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Dic. (CHANCE) -

Laura Escanes ha puesto el broche de oro a uno de los años más especiales de su vida, en el que ha encontrado el amor y la estabilidad al lado de Joan Verdú, y en el que no ha dejado de crecer laboralmente, recibiendo el Premio Especial del Jurado en la IV edición de los Premios Ídolo impulsados por Dulceida para reconocer a los creadores de contenido y streamers más relevantes del momento.

Espectacular con un ajustado diseño en color nude con escote halter y mangas caídas, la influencer ha hecho balance del gran momento que está atravesando y en el que su hija Roma (6) -fruto de su relación con Risto Mejide- tiene mucho que ver. "Te diría que mi ídolo es mi hija, que hace que aprenda muchísimo, me está dando muchísimas lecciones siendo tan pequeña... Me está haciendo tener muchísima más paciencia, ser menos crítica conmigo misma. Todas esas cosas que quiero que ella entienda, intentando que ella lo haga, acabas también tú forzándolo un poco y también corrigiéndolo" ha expresado emocionada.

La guinda a 2025 la pondrá presentando las Campanadas por tercer año consecutivo en TV3 junto a Miki Núñez. Como confiesa, "estoy muy nerviosa, con muchas ganas, ultimando ya detalles y muy contenta la verdad", dejando en el aire cómo será su vestido y qué le parece que la comparen con Cristina Pedroche: "Un orgullo que me estén poniendo al mismo nivel que Pedroche. ¿Cuántos años lleva? Doce, una cosa así. Entonces yo feliz. Creo que va a sorprender, creo que es el más diferente de los tres, sí, sin duda. No, no voy a dar pistas. Yo creo que es bonito que se desvele también el día 31, que es como una noche muy especial. Le ponemos mucho cariño durante muchas semanas y creo que esa noche, pues, así sale un poco la sorpresa".

"Ha sido un muy buen 2025, la verdad. Muy contenta. Profesionalmente inmejorable, personalmente también. La verdad que no me puedo quejar, que siga así mucho tiempo, que ya me tocaba" ha apuntado con una gran sonrisa, confesando que a pesar de que su relación con Joan está completamente afianzada de momento no hay planes de boda. "De momento no. Quién sabe en un futuro, pero por ahora a disfrutar de cada etapa, que es muy bonito. Sin correr, sin prisas y disfrutando mucho, que el amor es muy bonito" asegura.

¿Y ser de nuevo mamá? Como ha revelado resoplando, "¡uf! Ahora mismo no, ahora mismo no está en mis planes. Hay muchos proyectos profesionales, un momento muy dulce en todo y quiero disfrutarlo. No se tiene que correr, se tiene que disfrutar todas las etapas".

"Joan es maravilloso, ¿qué te voy a decir? Si no, no estaría con él" ha asegurado con una sonrisa, adelantando que aunque todavía no tiene nada cerrado, estas Navidades se repartirán para estar juntos en "huecos libres porque él está compitiendo y yo con mi familia. Pero nos encontraremos como siempre".

Además, Laura ha reaccionado a la nueva historia de amor de Risto, que tras su ruptura con Laia Grassi ha recuperado la ilusión al lado de una asturiana de 30 años llamada Merche. "Bueno, es que no estoy... ¿Ayer lo dijo? ah, muy bien, pues nada, feliz. Si él está feliz, yo también, Roma también, mejor que mejor. Totalmente, imagínate, estaría sufriendo si él estuviera mal, pero si está bien, mejor" ha reconocido sin ocultar su sorpresa, ya que no sabía que su exmarido tiene nueva novia.